Политика

Mockva.ruMockva.ruЛидер группы «Ленинград» Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста решением съезда партии. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе партии.
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Сергею Шнурову есть о чем выпить с Борисом Титовым

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Lenta.ru07:29

Шнуров стал сопредседателем Партии роста

РБК11:42

Титова переизбрали председателем Партии роста

РИА Новости07:44
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Останкинскую башню ударила молния

В сети появилось видео, на котором видно как в шпиль Останкинской телебашни в Москве ударила молния.
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Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком

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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Адвокат частично признал нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

РБК 16:48
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Футбол

Семин поделился мнением о Николиче

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о новом наставнике "железнодорожников" Марко Николиче.
Газета.Ru 17:05
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды

Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
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Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
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Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
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Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

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Общество

Собчак дала неожиданную оценку делу экс-журналиста Сафронова

Телеведущая Ксения Собчак дала неожиданную оценку делу советника генерального директора «Роскосмоса», бывшего журналиста изданий «Ведомости» и «Коммерсант» Ивана Сафронова.
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Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
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Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения

На самом деле, Лазарев давно уже забил на все эти разговоры о своих сексуальных предпочтениях и прятаться перестал.
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Политика

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
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Релиз игры-ремейка Mafia: Definitive Edition отложили на месяц

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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Новый клип группы «Ленинград», который был опубликован в ночь на третье июля, набрал один миллион двести тысяч просмотров на YouTube.
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Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде

Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
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Google выпустила два обновления Android

Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
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Во время gamescom 2020 состоится «игровое Евровидение»

Из-за пандемии коронавируса gamescom 2020 проведут в цифровом формате. Мероприятие состоится 27-30 августа.
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Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
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Вирусолог назвал главное условие завершения эпидемии коронавируса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
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Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля

Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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