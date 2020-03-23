Политика

ИзвестияИзвестияЛидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил «Интерфакс» представитель Центральной избирательной комиссии республики. Бжания победил с результатом в 56% голосов.
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с чего всё началось
На сайте кабмина Абхазии сообщается
, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.
vtomske.ru04:58

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Эксперт прокомментировал победу Бжании на выборах президента Абхазии

РИА Новости04:54

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

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Лидер оппозиции Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии

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Цифры победы: предварительные итоги выборов в Абхазии

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