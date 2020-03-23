с чего всё началось

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.

Общество Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Происшествия В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кино Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.

Общество Необычный погодный антициклон ожидается в России Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.

Общество Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Общество Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».

Экономика Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Экономика АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.

Общество Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.

Общество ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.

Общество США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.