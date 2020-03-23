Политика
BFM.ruНа президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.
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с чего всё началось
На сайте кабмина Абхазии сообщается, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.vtomske.ru04:58
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Политика
В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС
В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Здоровье
В Кузбассе врачи удалили опухоль, сравнявшуюся с весом пациентки
В Новокузнецке врачи успешно удалили пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная, сообщается в Telegram-канале онкологической службы Кузбасса.
Общество
Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам
Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка
Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок
По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Общество
Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем
Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Экономика
АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором
"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Происшествия
Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер
В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков
В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
Армия и оружие
В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»
Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына
В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Общество
США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Общество
Меркель сдала тест на коронавирус
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.