Политика

BFM.ruBFM.ruНа президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов он набирает 56,5% голосов избирателей, передает ТАСС.
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с чего всё началось
На сайте кабмина Абхазии сообщается
, что исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с предварительными результатами выборов в телефонном разговоре.
vtomske.ru04:58

Подробнее о событии

Инаугурация Бжании, победившего на выборах в Абхазии, пройдет через месяц

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ЦИК Абхазии объявил о победе лидера оппозиции на выборах президента

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Путин поздравил Бжанию с избранием на пост президента Абхазии

РИА Новости09:41

Президентские выборы пройдут в Малави 2 июля

ТАСС07:40

Выборы в Абхазии: республика побеждает коронавирус при помощи чачи

Московский Комсомолец08:41

В ЦИК Абхазии назвали предварительные итоги президентских выборов

RT на русскомвчера в 21:48

Цифры победы: предварительные итоги выборов в Абхазии

Sputnik Абхазия07:18
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Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости 08:18
Политика

В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Взгляд.ру 08:18
Общество

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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Происшествия

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Ведомости 08:46
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ТАСС 06:43
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РИА Новости 08:09
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Происшествия

В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка

Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 09:31
Кино

Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Popcornnews.ru 07:05
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
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У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

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Lenta.ru 08:50
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Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
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Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Экономика

АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором

"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Вести.Ru 08:54
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

ФАС усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 08:33
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Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, готовивших теракт.
РБК 07:13
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
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Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына

В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество

США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компания 21 марта в 09:27
Общество

Меркель сдала тест на коронавирус

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 09:15
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