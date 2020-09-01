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Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
Подробнее о событии
Lenta.ru

Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России

Lenta.ru22:38
Взгляд.ру

Лидер оппозиции Черногории счел ошибкой санкции против России

Взгляд.ру21:25
RT на русском

Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России

RT на русском21:27
Московский Комсомолец

Оппозиция в Черногории раскритиковала санкции против России

Московский Комсомолец21:52
Телеканал 360°

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Телеканал 360°21:05
РЕН ТВ

Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой введение санкций против РФ

РЕН ТВ20:41
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой

РИА Новости20:36

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфаксвчера в 07:02
4,9K

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
1,9K

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
1,2K

Маск назвал главную проблему колонизации Марса

Вашингтон, 1 сентября 2020, 05:41 — REGNUM Создание базы для постоянного проживания людей на Марсе является главной проблемой колонизации планеты, а не сам полет к ней, заявил основатель американской компании SpaceX Илон Маск в выступлении на виртуальном саммите «Люди на Марс», сообщает портал CNET.
REGNUM22:41

В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
REGNUM23:09
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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