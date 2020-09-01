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Daily Storm
Daily Storm

Лидер оппозиции Черногории выступил за снятие санкций против России

Власти Черногории при президенте Мило Джукановиче совершили ошибку, введя санкции против России, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
Подробнее о событии
Российская газета

В Совфеде назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

Российская газета05:47
Телеканал 360°

Сенатор назвал здравым заявление оппозиции Черногории

Телеканал 360°04:42
RT на русском

В СФ назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

RT на русском02:06
Комсомольская правда

В Совфеде одобрили заявление лидера оппозиции в Черногории о России

Комсомольская правда04:26
ТАСС

Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича

ТАСС00:09
РЕН ТВ

Санкции были ошибкой: оппозиция Черногории выступает за дружбу с РФ

РЕН ТВ23:54
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

РИА Новости20:36

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Ведомости03:43
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Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении датских границ

Российский истребитель Су-27, который поднимался для опознания стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США, не нарушал границ Дании, его полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru03:54
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило конкурс на заключение контракта стоимостью более 250 миллионов долларов с PR-фирмой, которая сможет провести пропагандистскую кампанию и "победить отчаяние и вселить надежду" в американцах во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru05:23
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