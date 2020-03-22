Политика

РБКРБКЛидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования. Об этом говорится на сайте абхазского кабмина.
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И.о. президента Абхазии поздравил Бжанию с победой на выборах

РИА Новости16:34

Оппозиционер Бжания побеждает на выборах президента Абхазии с 56,5% голосов

ТАСС20:30

Штабы кандидатов подвели предварительные итоги выборов президента Абхазии

Sputnik Абхазия16:30

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Интерфакс20:04

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

РБК16:43

Бганба поздравил кандидата в президенты Абхазии Бжанию

RT на русском16:46

Лидер оппозиции Абхазии предварительно победил на президентских выборах

Коммерсантъ17:10
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

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Интерфакс 19:32
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

О начале испытаний вакцины против COVID-19 сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ 18:24
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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

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РБК вчера в 10:15
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею официально отменили

Мужской чемпионат мира по хоккею официально отменили из-за коронавирусной инфекции.
78.ru вчера в 10:48
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Политика

СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Известия 17:30
Музыка

Участники «Евровидения» выступят в 2021 году с новыми песнями

Участники «Евровидения» должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями, говорится в сообщении на сайте музыкального конкурса, размещенном 20 марта.
Известия 20 марта в 18:26
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Единоборства

UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал переносить титульный бой дагестанского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента на титул Тони Фергюсона.
Газета.Ru 05:26
Экономика

Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Коммерсантъ 20 марта в 17:46
Футбол

«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн

Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
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Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Авто

Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
Автоновости дня 06:39
Общество

«Нужно отстоять несколько часов, чтобы попасть в магазин»: уралочка — о коронавирусе в Новой Зеландии

В Новой Зеландии, как и во всем мире, зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 21:02
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня 03:00
Армия и оружие

Россия отправляет в Италию медиков и технику для борьбы с пандемией

ВКС РФ начинают 22 марта доставлять в Италию помощь для борьбы с распространением коронавируса, соответствующий приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.
News.ru вчера в 17:03
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Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

Аргументы недели 06:47
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
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Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

РБК 21:22
Культура

За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз

Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
Evo-rus.com 03:56
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Аслан Георгиевич Бжания
Абхазский политик
Абхазский государственный и политический деятель. Генерал-майор; депутат VI созыва Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. В прошлом - кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2014 года, председатель Службы госбезопасности Республики Абхазия.
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