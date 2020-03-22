Политика

РБКРБКЛидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования. Об этом говорится на сайте абхазского кабмина.
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И.о. президента Абхазии поздравил Бжанию с победой на выборах

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Абхазский политик
Абхазский государственный и политический деятель. Генерал-майор; депутат VI созыва Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. В прошлом - кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2014 года, председатель Службы госбезопасности Республики Абхазия.
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