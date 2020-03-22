Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования. Об этом говорится на сайте абхазского кабмина.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Музыка Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".

Здоровье Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

Общество В Египте умер от коронавируса генерал армии «Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.

Общество Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Здоровье Названы болезни, увеличивающие риск смерти от коронавируса Как стало известно из отчета, опубликованного на портале Simit.org, итальянские врачи назвали болезни, которые способствуют повышению рисков летальных исходов во время заражения коронавирусом.

Футбол Футболист Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус Тест на коронавирус прошел также один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Его тестирование показало отрицательный результат.