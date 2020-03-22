Политика
РБКЛидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования. Об этом говорится на сайте абхазского кабмина.
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Футбол
Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА
Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Музыка
Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом
Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
В Египте умер от коронавируса генерал армии
«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Общество
Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Игры
В Steam пообещали отдать бесплатно игру про Лару Крофт
В сервисе цифровой дистрибуции Steam пообещали отдать бесплатно игру про Лару Крофт и ещё четыре тайтла.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Здоровье
715 человек в Тульской области находятся под наблюдением врачей
715 человек находятся под наблюдением.
Футбол
Роберто Манчини рассказал, что его друг детства умер от коронавируса
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что его друг скончался из-за коронавируса.
Армия и оружие
Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии
В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Здоровье
Названы болезни, увеличивающие риск смерти от коронавируса
Как стало известно из отчета, опубликованного на портале Simit.org, итальянские врачи назвали болезни, которые способствуют повышению рисков летальных исходов во время заражения коронавирусом.
Игры
Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx
Футбол
Футболист Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус
Тест на коронавирус прошел также один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Его тестирование показало отрицательный результат.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Здоровье