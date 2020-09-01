Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
Подробнее о событии
RT на русском

В СФ назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

RT на русском02:06
РЕН ТВ

Санкции были ошибкой: оппозиция Черногории выступает за дружбу с РФ

РЕН ТВ23:54
Коммерсантъ

Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой введение санкций против России

Коммерсантъ23:24
ТАСС

Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича

ТАСС00:09
Московский Комсомолец

Оппозиция в Черногории раскритиковала санкции против России

Московский Комсомолец21:52
Телеканал 360°

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Телеканал 360°21:05
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

РИА Новости20:36

Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х
Car.ru01:03

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
442

Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
383

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
404

Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36

Онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин рассказал о том, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы заранее узнать о болезненных процессах в организме и даже предотвратить их.
Общественная служба новостей02:19

Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
РИА Новости03:09
8

За сутки в Алтайском крае 11 человек умерли от коронавируса

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:16
991

«Русская аквакультура» получила убыток в первом полугодии

По итогам января—июня крупнейший в стране производитель лосося и форели «Русская аквакультура» получил 402 млн руб. чистого убытка против 1 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщила компания (.pdf).
Коммерсантъвчера в 07:38

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью и фондовым Китаем на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,6%, при этом проседают бумаги "Яндекса" после ралли в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia.
Интерфакс03:41