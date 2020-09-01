Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
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Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.В источнике
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Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
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