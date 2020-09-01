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Ведомости
Ведомости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Решение Черногории поддержать западные санкции в отношении России было ошибочным, заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
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Телеканал 360°

Сенатор назвал здравым заявление оппозиции Черногории

Телеканал 360°04:42
Московский Комсомолец

Оппозиция в Черногории раскритиковала санкции против России

Московский Комсомолец21:52
RT на русском

В СФ назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

RT на русском02:06
ТАСС

Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича

ТАСС00:09
РЕН ТВ

Санкции были ошибкой: оппозиция Черногории выступает за дружбу с РФ

РЕН ТВ23:54
Комсомольская правда

В Совфеде одобрили заявление лидера оппозиции в Черногории о России

Комсомольская правда04:26
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

РИА Новости20:36

В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента

Пенза, 1 сентября 2020, 11:50 — REGNUM За покушение на получение взятки в особо крупном размере в Пензе задержали чиновника регионального управления судебного департамента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента
REGNUM04:50
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Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
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РФ обеспечила Египет импортной пшеницей на 80 процентов

В аналитическом центре «Русагротранс» отмечают, что ситуация в нынешнем году отличается кардинально: пока на Украину приходится 18 процентов контрактов, а на Румынию – всего 2. Последние два сезона из-за высокого урожая и экспорта пшеницы из Румынии Россия теряла долю на тендерах GASC.
Национальное Аграрное Агентство00:55
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Шойгу назвал Военную академию РВСН лучшим военным вузом страны

Побывавший в День знания на торжественном построении курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого глава Минобороны РФ назвал академию лучшим военным политехническим вузом России.
Политическая Экспертиза02:40

Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
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