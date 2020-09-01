РФ обеспечила Египет импортной пшеницей на 80 процентов

В аналитическом центре «Русагротранс» отмечают, что ситуация в нынешнем году отличается кардинально: пока на Украину приходится 18 процентов контрактов, а на Румынию – всего 2. Последние два сезона из-за высокого урожая и экспорта пшеницы из Румынии Россия теряла долю на тендерах GASC.