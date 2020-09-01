Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
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Решение Черногории поддержать западные санкции в отношении России было ошибочным, заявил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, передает «РИА Новости».В источнике
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Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
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