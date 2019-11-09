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В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России

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