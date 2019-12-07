Происшествия

ИзвестияИзвестияЛидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Полонкоев предположительно является лидером организованной преступной группировки (ОПГ), совершившей нападение.
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Назван мотив убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Lenta.ru08:31

Суд арестовал лидера ОПГ по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК07:36

Источник назвал причину покушения на главу центра «Э» по Ингушетии

ТАСС08:09

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Известия07:20

Суд арестовал фигурантов дела об убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ07:56

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:23

Лидера ОПГ обвиняют в покушении на главу ингушского центра «Э» год назад

Газета.Ru08:24
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