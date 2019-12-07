Происшествия
ИзвестияЛидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Полонкоев предположительно является лидером организованной преступной группировки (ОПГ), совершившей нападение.
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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:23
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