Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЛидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

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Суд в Москве арестовал шесть фигурантов дела об убийстве Эльджаркиева

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Трое подозреваемых в покушении на главу ингушского центра «Э» арестованы в Москве

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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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Суд арестовал шесть фигурантов дела о покушении на убийство главы центра «Э» по Ингушетии

ТАСС07:10
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Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

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Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

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Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
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Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
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Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде

Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии.
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Болельщики ЦСКА покинули стадион в перерыве матча с «Краснодаром»

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Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

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Новак высказался о цене на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
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Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
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Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов

Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
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«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 10:21
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Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел, возглавила топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года, который опубликовал портал IMDb.
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Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети

На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.
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Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
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