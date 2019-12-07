Происшествия
РИА НовостиЛидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)07:23
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