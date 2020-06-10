Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом.

с чего всё началось

В среду, 10 июня, «Форпосту» стало известно, что лидера «Тамбовской ОПГ» Владимира Барсукова (Кумарина), этапировали в Петербург. Ранее он находился в колонии под Кировом. Его обвиняют в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.

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