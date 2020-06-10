Происшествия

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападЛидера «Тамбовской ОПГ» Барсукова этапировали в Петербург

В среду, 10 июня, «Форпосту» стало известно, что лидера «Тамбовской ОПГ» Владимира Барсукова (Кумарина), этапировали в Петербург. Ранее он находился в колонии под Кировом. Его обвиняют в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.
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с чего всё началось

Лидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой

Лидер "тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), обвиняемый в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования этого уголовного дела, ранее он находился в колонии под Кировом.
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Владимир Сергеевич Барсуков
Российский криминальный авторитет, лидер так называемой Тамбовской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.
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