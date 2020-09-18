Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
Главам девяти стран в Гарвардском университете была присуждена Шнобелевская премия за научные достижения с сомнительной ценностью в номинации «Медицинское образование». Список победителей 2020 года опубликован на сайте награды.В источнике
С чего всё началось
Лидеров Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении наградили
«за использование пандемии коронавируса, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».
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