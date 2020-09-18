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Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию

Главам девяти стран в Гарвардском университете была присуждена Шнобелевская премия за научные достижения с сомнительной ценностью в номинации «Медицинское образование». Список победителей 2020 года опубликован на сайте награды.В источнике
С чего всё началось
Лидеров Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении наградили
 «за использование пандемии коронавируса, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».
Собеседник01:08
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Президенты России, США и Белоруссии, а также еще пяти стран стали лауреатами шуточной «Шнобелевской премии»

Эхо Москвы01:35
Наша версия

CEO и главам департаментов по коммуникациям и рекламе вручили премию «Медиа-Менеджер России»

Наша версиявчера в 07:59
РИА Новости

Не только ученые. Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

РИА Новости21:42
Общественная служба новостей

Путин, Трамп и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии

Общественная служба новостей22:31
Газета.Ru

Главы РФ, США и Белоруссии получили Шнобелевскую премию

Газета.Ru20:31
Профиль

Путина, Трампа и Джонсона наградили Шнобелевской премией

Профиль19:55
РБК

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии

РБК21:48

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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