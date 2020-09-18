Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию
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Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.В источнике
С чего всё началось
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Борис Джонсон и главы еще пяти государств стали лауреатами Шнобелевской премии в области медицинского образования, сообщается
на сайте оргкомитета награды.
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