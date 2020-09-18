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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.В источнике
С чего всё началось
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Борис Джонсон и главы еще пяти государств стали лауреатами Шнобелевской премии в области медицинского образования, сообщается
 на сайте оргкомитета награды.
Forbes02:11
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Газета.Ru

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Газета.Ru02:07
МИР 24

Машина для смены подгузников и текучесть кошек: за что вручали Шнобелевскую премию?

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РБК

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии

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РИА Новости

Главам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

РИА Новости21:42
Общественная служба новостей

Путин, Трамп и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии

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Пятый канал

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Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54
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Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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РИА Новости03:46
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РИА Новости16 сентября в 12:52
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

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Ведомостивчера в 09:06
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