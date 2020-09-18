Вышел кэш: коронавирус в пять раз ускорил рост безналичных операций

Хотя тенденция к всё более масштабному переходу на безналичный расчет наблюдается с 2017 года, коронавирус ускорил ее в пять раз: с 1,1 п.п. в период с октября 2019-го по март 2020-го до 5,4 п.п. за последние полгода.