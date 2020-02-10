Общество

КоммерсантъКоммерсантъЛидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости». Последние места по доступности топлива заняли регионы Северного Кавказа.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

Сколько бензина могли купить жители регионов РФ в начале 2020 года
РИА Новостивчера в 16:59

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Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

РБК01:11

Подмосковье оказалось в топе регионов по доступности бензина

Телеканал 360°01:09

Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина

ПРАЙМвчера в 17:05

Топ-10 регионов России с самым доступным бензином

Вести.Ruвчера в 21:52

В России назвали регионы с самым доступным бензином

URA.Ruвчера в 20:48

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Коммерсантъвчера в 23:39

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

РИА Новостивчера в 16:59
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Происшествия

Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию

По версии правоохранителей, японский подданный украл секретные коммерческие данные телекоммуникационной компании, в которой ранее работал, и передал их сотрудникам российского торгпредства.
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
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Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
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Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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Общество

Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану

Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.
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В Хабаровске ввели масочный режим

С 10 февраля 2020 года в Хабаровске ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также для профилактики заражения коронавирусом, сообщает портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города Хабаровска.
PROkhab.ru вчера в 20:23
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Компания NVIDIA отказалась от участия в MWC 2020 из-за коронавируса

От участия в крупнейшей конференции в мире мобильной индустрии MWC 2020 в Барселоне отказалась американская компания NVIDIA.
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Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
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Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru вчера в 16:52
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Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
РИА Новости вчера в 21:54
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Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Авто

Renault Duster оснастили новым турбодвигателем от Mercedes

Компания Renault презентовала на моторшоу Auto Expo 2020 в Индии новую версию кроссовера Renault Duster.
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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Общество

Геннадий Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию

Геннадий Зюганов отмечает, что Пенсионный фонд сделал также «подарки» и другим категориям граждан.
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В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
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Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

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Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
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Изуродованная роженица из Омска оказалась сиротой-инвалидом

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«Барселона» обыграла «Бетис» благодаря трём голевым пасам Месси

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
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Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
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Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
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Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
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Экономика

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
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