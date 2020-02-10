Общество
КоммерсантъЛидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости». Последние места по доступности топлива заняли регионы Северного Кавказа.
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Сколько бензина могли купить жители регионов РФ в начале 2020 годаРИА Новостивчера в 16:59
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Происшествия
Якобы получивший секретные данные член торгпредства РФ покинет Японию
По версии правоохранителей, японский подданный украл секретные коммерческие данные телекоммуникационной компании, в которой ранее работал, и передал их сотрудникам российского торгпредства.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Происшествия
Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров
Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Общество
Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану
Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.
Здоровье
В Хабаровске ввели масочный режим
С 10 февраля 2020 года в Хабаровске ввели масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также для профилактики заражения коронавирусом, сообщает портал PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города Хабаровска.
Технологии
Компания NVIDIA отказалась от участия в MWC 2020 из-за коронавируса
От участия в крупнейшей конференции в мире мобильной индустрии MWC 2020 в Барселоне отказалась американская компания NVIDIA.
Армия и оружие
Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе
Украина выступает против разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Футбол
Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
Общество
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Авто
Renault Duster оснастили новым турбодвигателем от Mercedes
Компания Renault презентовала на моторшоу Auto Expo 2020 в Индии новую версию кроссовера Renault Duster.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Геннадий Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Геннадий Зюганов отмечает, что Пенсионный фонд сделал также «подарки» и другим категориям граждан.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Происшествия
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Здоровье
Изуродованная роженица из Омска оказалась сиротой-инвалидом
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 10 февраля.
Экономика
Аргентина решила не отдавать долги МВФ
Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Экономика
Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков
Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
Экономика
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.