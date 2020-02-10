Сколько бензина могли купить жители регионов РФ в начале 2020 года

с чего всё началось

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости». Последние места по доступности топлива заняли регионы Северного Кавказа.

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

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