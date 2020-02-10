Общество

REGNUMREGNUMВ Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату. А вот на Северном Кавказе топливо относительно среднего заработка — самое дорогое, следует из опубликованного 10 февраля рейтинга «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

Стали известны регионы с самым доступным бензином

Газета.Ru07:42

Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

Вести.Ru05:25

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином

РБК01:11

Стали известны регионы-лидеры по доступности бензина в России

Известия03:23

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Коммерсантъвчера в 23:39

В России назвали регионы с самым доступным бензином

URA.Ruвчера в 20:48

Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина

ПРАЙМвчера в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия

Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Взрыв на электроподстанции в Подольске попал на видео. Ролик опубликовали во "ВКонтакте".
РИА Новости 09:50
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
Происшествия

Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом

Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Газета.Ru 09:12
Наука

В интернет выложили полный геном коронавируса 2019-nCoV

Команда из Научно-исследовательского института геномики Калифорнийского университета опубликовала полный биомолекулярный код 2019-nCoV.
Naked Science 06:38
Экономика

Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах

«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
РБК 09:09
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Космос

Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли

Напомним, ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщал, что старт "Ресурса-П" №4 намечается в конце 2020 года.
Волга Ньюс 07:42
Происшествия

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета 04:57
Армия и оружие

Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков

В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
Взгляд.ру 07:21
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Спорт

Усманов передал рукопись олимпийского манифеста Кубертена в МОК

Российский бизнесмен и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал рукопись олимпийского манифеста, написанную Пьером де Кубертеном, в собственность Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте МОК.
РИА Новости 08:26
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Общество

Си Цзиньпин уверен в победе над коронавирусом

Си Цзиньпин выразил уверенность, что у страны есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, передает издание NEWS.ru.
Политическая Экспертиза 07:38
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Армия и оружие

Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

ТАСС 08:17
Политика

Шойгу рассказал о предстоящем параде Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поделился подробностями о параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной Площади в Москве.
Газета.Ru 08:29
Кино

Фильм «Паразиты» получил «Оскар» в главной номинации

Картина "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
ТАСС вчера в 23:28
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Происшествия

В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара

В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти

РИА Новости 08 февраля в 23:57
Кино

Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале

Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Комсомольская правда 08:53
Общество

Скончался российский разведчик Александр Голубев

В Службе внешней разведки России сообщили о смерти разведчика, генерал-лейтенанта в отставке Александра Голубева, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:11
Хоккей

Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно

Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Газета.Ru 07:23
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Футбол

В «Балтике» прокомментировали драку футболистов на матче в Турции

Конфликт между футболистами на матче "Балтика" — "Алтын Асыр" (Туркменистан), который перерос в драку, мог возникнуть из-за ошибок со стороны судейской бригады.
Клопс 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное