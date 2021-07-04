В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50 процентов — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте федерации.

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С чего всё началось Лидерами рейтинга РИА Новости по доходам населения России стали северные регионы и Москва Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. РИА Новости 17:07