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Лидерами рейтинга РИА Новости по доходам населения России стали северные регионы и Москва

Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ.В источнике

С чего всё началось

Лидерами рейтинга РИА Новости по доходам населения России стали северные регионы и Москва

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50 процентов — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте федерации.
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