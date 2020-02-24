Происшествия
КоммерсантъЛидером по количеству ДТП в России стала Тыва
Всего за прошлый год в России произошло 164,4 тыс. ДТП с пострадавшими, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Количество раненых и погибших в дорожных авариях также снизилось на 1,9% и на 6,8% соответственно.
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с чего всё началось
Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.РИА Новости23 февраля в 16:00
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В республиках Северного Кавказа зарегистрировали меньше всего IT-преступлений
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Гаджеты
Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
Спорт
Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Единоборства
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Экономика
Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд
Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Происшествия
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала. Комментарий он опубликовал в Instagram-аккаунте.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Наука
В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.
Единоборства
Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду
Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Космос
В Самаре построят планетарий и астрономический парк
Территорию вокруг планетария благоустроят. В настоящее время идет речь о создании там "астрономического парка".
Политика
Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа
Представитель Соединённых Штатов заявил в лондонском суде, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.
Общество
Суд прекратил дело против международного «Мемориала»
Тверской суд Москвы принял решение прекратить административное дело в отношении международного "Мемориала" о нарушении закона об иностранных агентах.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Здоровье
Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.