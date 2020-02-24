Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЛидером по количеству ДТП в России стала Тыва

Всего за прошлый год в России произошло 164,4 тыс. ДТП с пострадавшими, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Количество раненых и погибших в дорожных авариях также снизилось на 1,9% и на 6,8% соответственно.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.
РИА Новости23 февраля в 16:00

Подробнее о событии

Названы самые аварийные регионы России

CarsWeek.ruвчера в 06:17

Регионы СКФО отличились по показателям ДТП во всероссийском рейтинге

Московский Комсомолец00:08

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русскомвчера в 17:05

Лидером по количеству ДТП в России стала Тыва

Коммерсантъ03:33

Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

Российская газетавчера в 04:13

В республиках Северного Кавказа зарегистрировали меньше всего IT-преступлений

Кавказ Поствчера в 01:55

Рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

РИА Новости23 февраля в 16:00
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Гаджеты

Компания Realme анонсировала смартфон X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G оснащен топовым чипсетом Snapdragon 865. Объем ОЗУ — 6/8/12 Гб, а ПЗУ — 128/256 Гб.
RuNews24.ru вчера в 18:50
Спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга

Metaratings вчера в 10:32
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля.
Piter.tv 03:42
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Peterburg2.ru 22 февраля в 08:53
Единоборства

Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru вчера в 23:34
Экономика

Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд

Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Ведомости вчера в 16:03
Кино

Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире

Игромания.ру вчера в 11:31
Происшествия

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета 00:31
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
ТАСС 02:07
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Российская газета 03:33
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала. Комментарий он опубликовал в Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 01:41
Общество

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасилованиях

Сусанин 01:22
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Спорт

Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»

Городской телеканал (Брянск) 23 февраля в 11:24
Наука

В Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет.
ToDay News Ufa вчера в 23:48
Происшествия

Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста

В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.
Новостной фронт 03:36
Единоборства

Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Матч ТВ 01:04
Политика

Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Газета.Ru 03:07
Биатлон

Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Газета.Ru 23 февраля в 11:02
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 23 февраля в 05:09
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости вчера в 11:16
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» покинул Верховную раду

Украинский музыкант, государственный и политический деятель Святослав Вакарчук решил оставить должность депутата Верховной рады.
Телеканал 360° 03:04
Космос

В Самаре построят планетарий и астрономический парк

Территорию вокруг планетария благоустроят. В настоящее время идет речь о создании там "астрономического парка".
Ревизор.ру 23 февраля в 13:00
Политика

Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа

Представитель Соединённых Штатов заявил в лондонском суде, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.
RT на русском вчера в 12:25
Общество

Суд прекратил дело против международного «Мемориала»

Тверской суд Москвы принял решение прекратить административное дело в отношении международного "Мемориала" о нарушении закона об иностранных агентах.
Московский Комсомолец 03:37
Общество

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Российская газета вчера в 06:44
Здоровье

Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess

Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Известия 03:56
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Общество

Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса

Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Народные новости 00:45
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