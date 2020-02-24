Количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%.

с чего всё началось

Всего за прошлый год в России произошло 164,4 тыс. ДТП с пострадавшими, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Количество раненых и погибших в дорожных авариях также снизилось на 1,9% и на 6,8% соответственно.

Лидером по количеству ДТП в России стала Тыва

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