На втором месте находится Адыгея (75,5%), тройку лидеров замыкает Татарстан (72,8%). Москва с показателем 72,2% оказалась лишь на четвёртой строчке. Издание отмечает, что почти 40% российских регионов освоили средства на нацпроекты меньше чем наполовину.

Лидером по освоению бюджета на нацпроекты стала Чечня

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