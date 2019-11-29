Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваЛидером по освоению бюджета на нацпроекты стала Чечня

На втором месте находится Адыгея (75,5%), тройку лидеров замыкает Татарстан (72,8%). Москва с показателем 72,2% оказалась лишь на четвёртой строчке. Издание отмечает, что почти 40% российских регионов освоили средства на нацпроекты меньше чем наполовину.
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Нацпроекты: агломерация и демография меняют структуру

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Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Российская газета29 ноября в 03:04
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Общество

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Общество

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Российская газета 16:16
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Происшествия

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BFM.ru 12:06
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Российская газета 10:56
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Газета.Ru 02:00
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Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

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Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

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Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса

Даниил Квят назвал первый отрезок гонки в Абу-Даби ключевым моментом, позволившим россиянину набрать очки на последнем этапе сезона.
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Транспорт

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Армия и оружие

ВСК займется развитием «коммуналки» в военных городках

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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

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Россия не собирается первой отменять контрсанкции в отношении ЕС, заявил на прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
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Ксения Собчак показала снимки с сыном Платоном на Мальдивах

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Девять человек погибли в крушении самолета в США

Девять человек, среди которых двое детей и пилот, разбились в результате авиакатастрофы в Южной Дакоте, расположенной на Среднем Западе США.
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Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

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Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

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