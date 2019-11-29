Экономика
Говорит МоскваЛидером по освоению бюджета на нацпроекты стала Чечня
На втором месте находится Адыгея (75,5%), тройку лидеров замыкает Татарстан (72,8%). Москва с показателем 72,2% оказалась лишь на четвёртой строчке. Издание отмечает, что почти 40% российских регионов освоили средства на нацпроекты меньше чем наполовину.
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Татарстан освоил более 80% средств, выделенных на проекты по национальной политике
Татар-информ29 ноября в 06:50
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