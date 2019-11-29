На втором месте находится Адыгея (75,5%), тройку лидеров замыкает Татарстан (72,8%). Москва с показателем 72,2% оказалась лишь на четвёртой строчке. Издание отмечает, что почти 40% российских регионов освоили средства на нацпроекты меньше чем наполовину.

Лидером по освоению бюджета на нацпроекты стала Чечня

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Политика Грузинская оппозиция анонсировала скорое начало митингов в регионах Один из лидеров объединенной оппозиции Грузии Георгий Вашадзе сообщил журналистам, что в ближайшее время начало митингов стоит ожидать не только в Тбилиси, но и в регионах страны.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Здоровье Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.

Шоу-бизнес Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Автоспорт Нерасторопность инженеров лишила Квята шанса обогнать Переса Даниил Квят назвал первый отрезок гонки в Абу-Даби ключевым моментом, позволившим россиянину набрать очки на последнем этапе сезона.

Транспорт РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Армия и оружие ВСК займется развитием «коммуналки» в военных городках Военно-строительная компания, в числе прочего, займется улучшением состояния коммунальной инфраструктуры в военных городках, эта работа будет идти вместе с местными органами власти, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Политика Хамон и пармезан исчезнут навсегда: контрсанкции Россия не отменит Россия не собирается первой отменять контрсанкции в отношении ЕС, заявил на прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Финансы В Европе начался пенсионный кризис Пенсионный кризис начинается в Европе, считает журналист Максим Рубченко в авторской статье от 29 ноября для РИА Новости.

Происшествия Девять человек погибли в крушении самолета в США Девять человек, среди которых двое детей и пилот, разбились в результате авиакатастрофы в Южной Дакоте, расположенной на Среднем Западе США.