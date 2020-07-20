Коронавирус
РИА НовостиЛидеры ЕС достигли компромисса по плану восстановления
Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество
Франция начала выдавать визы россиянам
В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.
РБК вчера в 10:19
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
Общество
Названы территории Кузбасса, где выявили 62 новых случая коронавируса
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области назвали территории Кузбасса, где за сутки выявлены новые случаи коронавируса.
Газета Кемерова 00:10
Политика
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Известия 00:20
Армия и оружие
В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС вчера в 01:15
Футбол
По итогам матча с «Зенитом» «Спартак» обратился в судейский комитет
«Красно-белые» просят дать оценку работе арбитров на матче полуфинала Олимп Кубка России с «Зенитом».
Все про Спорт ру вчера в 11:27
Футбол
Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче с «Лацио»
В рамках 34-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на поле домашней арены в Турине обыграл римский "Лацио" со счетом 2:1. "Старая синьора" прервала безвыигрышную серию из трех матчей.
Вести.Ru 00:55
Происшествия
Жительницу ЕАО осудили за «минирование» кафе «Вдрабодан»
Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан", которое она не хотела покидать, сообщает областная прокуратура во вторник.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип.
Лезги газет вчера в 18:28
Энергетика
Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru вчера в 04:21
Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Армия и оружие
Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире
Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
Avia.pro вчера в 21:18
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Космос
Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Кино
Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
RuNews24.ru вчера в 08:41
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 00:24
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
Общество
В США намерены судить направивших оружие на протестующих супругов
В США завели дело в отношении супружеской пары, которая направила оружие на протестующих против полицейского произвола и расовой дискриминации, сообщает Associated Press во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 22:13
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру вчера в 03:34
Гаджеты
К дебюту готовится смартфон Nokia с диагональю дисплея 5,99 дюйма
Известно, что устройство получит дисплей диагональю 5,99 дюйма, что нетипично для современных смартфонов.
Актуальные Новости 00:42
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru вчера в 00:55
Общество
Деятельность Центрального рынка Иркутска признали неэффективной
По результатам заседания балансовой комиссии действующему руководству МУП «Центральный рынок» рекомендовано в десятидневный срок разработать план по устранению предъявленный замечаний.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:45
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Финансы
Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро
Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс вчера в 13:06