Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой.

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Футбол Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. - заявил Иванов в интервью РИА Новости.

Общество Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин. 6

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,8K

Наука Ученые РФ впервые в мире расшифровали геном гриба, поражающего лен На следующем этапе исследователи планируют сравнить геном льняного паразита с известными геномами паразитических грибов из этого же рода, но поражающих другие растения. 2

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 132

Футбол Почеттино отказал «Монако», так как близок к назначению в «Ювентус» Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался от предложения "Монако" из-за обещания возглавить другой клуб, сообщает Football Italia.По информации источника, этим клубом является "Ювентус".

Армия и оружие В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 264

Шоу-бизнес Бузова выступила за легализацию однополых браков Бузова выступила за легализацию однополых браков Ведущая "Дома-2" разразилась пространным постом в поддержку ЛГБТ-сообщества. 11

Политика Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). 3

Общество Глава организации «Норд-Ост» отреагировал на слова Гусейнова о теракте Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Сергей Карпов прокомментировал «Ридусу» высказывания профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году. 255

Наука С вирусами помогает бороться куркума Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой. 80

Шоу-бизнес Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.