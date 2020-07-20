Общество
Вести.RuЛидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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