Общество

Вести.RuВести.RuЛидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter
, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.
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