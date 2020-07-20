с чего всё началось

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Здоровье 227 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки По данным регионального оперштаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.

Происшествия Полиция задержала ранившего двух человек на северо-западе Москвы Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из огнестрельного оружия на улице Исаковского в столичном районе Строгино.

Политика Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список". 2,7K

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 132

Происшествия В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства. 331