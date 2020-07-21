Общество
Вести.RuЛидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Происшествия
Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии
В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
Авто
Skoda представила новый родстер на базе хэтчбека Scala
Компания Skoda представила новый концепт-кар, разработанный студентами марки - он получил имя Slavia.
AutoNews 04:14
Футбол
ЦСКА заплатит за переход Гайча 6 млн евро
Сообщается, что ЦСКА заплатил за трансфер 21-летнего форварда около 6 млн евро (или 70% от 8,5 млн евро — такова итоговая сумма сделки).
Metaratings 02:50
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Astera вчера в 06:50
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Общество
NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной
Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий.
Российская газета вчера в 23:43
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его новым назначением.
РИА Новости 05:20
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Evo-rus.com 04:06
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет вчера в 17:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Общество
Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
Кино
HBO ищет актрис на ключевые роли для приквел-сериала «Игры престолов»
Как сообщили источники блога Recapped, HBO проводит кастинг на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквел-сериала «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
Киноафиша России 03:41
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Футбол
Пантелеев: «Хотим, чтобы Луценко стал лучшим бомбардиром в чемпионате»
Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев надеется, что его одноклубник Евгений Луценко сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ.Он заслужил такой результат своим трудом.
Soccer.ru 04:47
Армия и оружие
В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС вчера в 01:15
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети
Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
Моллы.Ru 02:49
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный логотип
Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип.
Лезги газет вчера в 18:28
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС вчера в 11:24
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»
РБК вчера в 06:07
Гаджеты
Samsung представит 5 новых устройств 5 августа
Руководитель мобильного подразделения южнокорейской компании Samsung Тэ-Мун Ро (Tae-moon Ro) официально подтвердил, что через несколько недель на онлайн мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены 5 новых устройств Samsung.
Piter.tv 02:44
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11