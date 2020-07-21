с чего всё началось

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.

Происшествия Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости". 159

Футбол ЦСКА заплатит за переход Гайча 6 млн евро Сообщается, что ЦСКА заплатил за трансфер 21-летнего форварда около 6 млн евро (или 70% от 8,5 млн евро — такова итоговая сумма сделки). 2

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 97

Общество NYT: Германия выйдет из пандемии процветающей страной Германия выйдет из пандемии процветающей страной, в то время как Соединенные Штаты и Китай наиболее пострадают от ее последствий. 64

Политика Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дегтярева Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата Михаила Дегтярева в связи с его новым назначением. 5

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 12

Кино HBO ищет актрис на ключевые роли для приквел-сериала «Игры престолов» Как сообщили источники блога Recapped, HBO проводит кастинг на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр для приквел-сериала «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 52

Футбол Пантелеев: «Хотим, чтобы Луценко стал лучшим бомбардиром в чемпионате» Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев надеется, что его одноклубник Евгений Луценко сможет стать лучшим бомбардиром РПЛ.Он заслужил такой результат своим трудом.

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 113

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,2K

Общество «Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%). 22

Авто Компания Toyota презентовала обновленный логотип Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип. 35