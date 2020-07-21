с чего всё началось

На поддержку экономики государств было решено выделить €750 млрд. Лидеры стран Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы, а также по фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса. Как сообщил глава ЕС Шарль Мишель, на поддержку экономики государств было решено выделить €750 млрд.

Политика В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России. 111

Происшествия Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua.

Религия Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России. 5

Политика ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. 180

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 43

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале. 258

Общество В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса". 56

Общество Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой Певец и композитор Юрий Антонов попал в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ 21 июля.

Политика Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику. 2

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 11

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск. 1

Политика Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на 30 лет вперед Планами по кандидатам, которые будут выдвинуты на президентских выборах в России от ЛДПР в ближайшие 30 лет, поделился лидер партии Владимир Жириновский 21 июля, сообщает РИА Новости.

Здоровье 123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,6K

Политика Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал». 92

Футбол Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио» В Серии А состоялся матч 34-го тура. «Ювентус» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1 и вплотную приблизился к очередному Скудетто.

Футбол Градский обвинил питерский «Зенит» в нечестной игре Известный музыкант и фанат "Спартака" Александр Градский считает, что "Зенит" победил красно-белых в полуфинале Кубка РФ нечестным путем, утверждает Sроrтвох.