Общество
Деловое.ТВЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
На поддержку экономики государств было решено выделить €750 млрд. Лидеры стран Евросоюза согласовали бюджет на 2021-2027 годы, а также по фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса. Как сообщил глава ЕС Шарль Мишель, на поддержку экономики государств было решено выделить €750 млрд.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Хоккей
В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом
20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
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Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 06:14
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса
Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:42 — REGNUM Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, выбросил из окна транспортного средства гранату, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 21 июля в эфире телеканала 112.ua.
REGNUM 05:42
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
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Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
РИА Новости 05:34
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Общество
Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой
Певец и композитор Юрий Антонов попал в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ 21 июля.
Известия 06:16
Культура
Актер из сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
ToDay News Ufa 05:26
Игры
«Игра показывает нашу философию»: CDPR не стала вносить изменения в Cyberpunk 2077 под влиянием Black Lives Matter
3DNews вчера в 07:18
Политика
Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ни в одной стране
Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются влиять на ее дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отношении к докладу о якобы вмешательстве России в британскую политику.
РИА Новости 05:48
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
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Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело вчера в 03:01
Политика
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на 30 лет вперед
Планами по кандидатам, которые будут выдвинуты на президентских выборах в России от ЛДПР в ближайшие 30 лет, поделился лидер партии Владимир Жириновский 21 июля, сообщает РИА Новости.
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле
Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
Евразия Daily 03:42
Наука
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Предварительные результаты клинического испытания нового потенциального лекарства от Covid-19 опубликовала компания Synairgen, сообщает 20 июля ВВС.
ИА Красная Весна вчера в 04:39
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
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Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
В Серии А состоялся матч 34-го тура. «Ювентус» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:1 и вплотную приблизился к очередному Скудетто.
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Футбол
Градский обвинил питерский «Зенит» в нечестной игре
Известный музыкант и фанат "Спартака" Александр Градский считает, что "Зенит" победил красно-белых в полуфинале Кубка РФ нечестным путем, утверждает Sроrтвох.
ProstoProSport 06:38
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
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Энергетика
Белоруссия задолжала Газпрому $273 млн
О задолженности официального Минска 29 мая проинформировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщив: "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $ 165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года".
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