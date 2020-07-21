с чего всё началось

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.

Происшествия В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. 387

Авто Renault отложила премьеру нового Renault Duster в России По неофициальной информации, премьера популярного SUV была отложена из-за экономического кризиса в Европе, сильно повлиявшего на экономику французского бренда. 1

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Авто Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии За первый месяц продаж на новый Toyota Harrier, представленный на американском рынке под возрожденным названием Venza, было собрано около 45 тысяч заказов. 32

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна. 37

Политика В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 22

Политика Главный инспектор Минобороны награжден орденом Александра Невского Главный инспектор управления генеральных инспекторов Минобороны Владимир Исаков награжден орденом "Александра Невского", следует из указа президента на официальном портале правовых информации.

Энергетика Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.

Политика Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список". 2,8K

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт. 89

Политика В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России. 96