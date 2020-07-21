с чего всё началось

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.

Игры В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края. 1,3K

Игры В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.

Происшествия 185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 778

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 106

Авто В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon В России автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения: R-Line - за 2 639 000 рублей и топовом R-Line Premium - стоимостью от 2 999 000 рублей. 30

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1K

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,6K

Экономика РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 32

Авто Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Авто Kia представит свой новый кроссовер Sonet в августе По информации издания, новый кроссовер под названием KIA Sonet будет показан широкой публике уже совсем скоро, 7 августа. 8

Политика Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна выходит из соглашения об экстрадиции с Гонконгом на неопределенный срок, передает ТАСС. 5