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Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.В источнике
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ТАСС

Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

ТАСС02:05
Эхо Москвы

Лидеры стран-членов ЕС спустя пять дней смогли договориться о бюджете сообщества на следующие семь лет

Эхо Москвы05:04
ПРАЙМ

Лидеры ЕС согласовали пакет расходов на восстановление экономики

ПРАЙМ04:31
Коммерсантъ

Страны ЕС смогли согласовать план восстановления экономики

Коммерсантъ05:45
Газета.Ru

Макрон назвал историческим договор лидеров ЕС о размещении общих долговых обязательств

Газета.Ru01:14
REGNUM

Евросоюз договорился о фонде восстановления экономики и бюджете

REGNUM00:43
РИА Новости

«Распад неминуем». Почему ЕС так горячо спорил о помощи слабым

РИА Новости01:00
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Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ruвчера в 13:58
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Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после попадания в "черный список" Государственного департамента США приехал в свое родовое селение Беной и пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео.
Российская газета05:59
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Названа причина скандального увольнения Добронравова из Театра сатиры

Бронислава Чунихина, заведующая труппой Театра сатиры, пролила свет на вызвавший широкий общественный резонанс уход из театра Федора Добронравова, одного из ведущих актеров Сатиры.
Российская газета06:42
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МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости06:33
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«Газпром нефть» и Shell совместно займутся разработкой месторождений

Москва, 21 июля 2020, 11:09 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по разработке месторождения на полуострове Гыдан подписали представители компании «Газпром нефть» и концерна Shell, сообщили в пресс-службе российской компании.
REGNUM04:09
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В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета04:56
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В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости05:34
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В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru05:11
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Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета03:40
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