Общество
Вести.RuЛидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Общество
В Петербурге могут исчезнуть армянские абрикосы
Из Санкт-Петербурга могут исчезнуть армянские абрикосы из-за Карабахского конфликта, передает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 03:14
Общество
Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19
Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский заявил о несостыковках в статистике смертности от COVID-19 в Петербурге.
Питерские заметки 03:54
Экономика
Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей
Компаниям предоставят выплату 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. на каждого работника.
Gazeta.SPb 03:20
Наука
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Орнитологи из Университета штата Джорджия установили, что миниатюрный эквадорский колибри Hillstar, обитающий в горах Анды, создает голосом колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не могут слышать другие виды птиц.
Evo-rus.com вчера в 11:01
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, чей супруг умер 29 февраля после вечеринки в банном комплексе Москвы, намекнула на появление в ее жизни нового мужчины.
ТВ Центр вчера в 02:30
Политика
Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Гаджеты
На iPhone SE пришлось 19% продаж всех смартфонов Apple во втором квартале
Напомним, продажи iPhone SE только начались в этом квартале.
iXBT.com 03:04
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
RT на русском 03:34
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Происшествия
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей
Российская газета 05:19
Авто
«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva
До официальных ДЦ "АвтоВАЗа" добрался внедорожник Niva, который недавно начали выпускать под маркой Lada.
Новые автомобили вчера в 12:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле
Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
Евразия Daily 03:42
Транспорт
Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
Коммерсантъ 01:52
Шоу-бизнес
Автор песни «Доля воровская» скончался в Лос-Анджелесе
Легенда кавказского шансона певец Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе. Новость появилась 21 июля в Facebook журналиста Ваге Казаряна.
Известия 04:42
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Культура
На Украине завершились съемки короткометражного фильма о геях-казаках
На Украине завершились длившиеся два дня съемки короткометражной ленты «Главная крепость Сечи» режиссера Евгения Коршунова, рассказывающая о гомосексуалах в украинском казачестве, сообщает издание «Bird In Flight».
ИА Новороссия 04:16
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
Происшествия
Реки вышли из берегов и затопили более 200 домов на Урале
На Урале не прекращаются ливневые дожди. Реки вышли из берегов и затопили более 200 домов.
МИР 24 вчера в 23:16
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29