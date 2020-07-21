с чего всё началось

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.

Наука Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи» Орнитологи из Университета штата Джорджия установили, что миниатюрный эквадорский колибри Hillstar, обитающий в горах Анды, создает голосом колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не могут слышать другие виды птиц.

Политика Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список". 2,8K

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Политика В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2» Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября. 88

Транспорт Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1». 433

Общество В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка. 10

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 12

Культура На Украине завершились съемки короткометражного фильма о геях-казаках На Украине завершились длившиеся два дня съемки короткометражной ленты «Главная крепость Сечи» режиссера Евгения Коршунова, рассказывающая о гомосексуалах в украинском казачестве, сообщает издание «Bird In Flight». 6

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 52