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РИА НовостиЕвросоюз принял решение о продлении санкций против России
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Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев.
— Шарль Мишель, бельгийский политикГазета.Ru 00:32
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