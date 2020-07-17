Политика

Российская газетаРоссийская газетаЛидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Обсуждения длились около 12 часов, сообщает ТАСС.
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Участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли договориться о финансировании

Народные новости01:19

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Известиявчера в 23:11

На саммите ЕС не договорились по финансовым вопросам

Интерфаксвчера в 19:08

Бабиш: подходы участников саммита ЕС к фонду восстановления диаметрально противоположны

ТАСС00:16

Саммит ЕС возобновит сегодня работу в Брюсселе

Эхо Москвывчера в 20:13

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Российская газетавчера в 21:35

Лидеры ЕС могут достичь исторического соглашения о борьбе с последствиями пандемии

ПРАЙМвчера в 07:35
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч

За сутки заболел еще 201 человек 201 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщают в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.
АМИТЕЛ 02:08
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru вчера в 17:45
18
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
2,3K
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7K
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

SpeedMe 02:07
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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
1,7K
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Политика

Портреты президентов Клинтона и Буша исчезли из фойе Белого дома — CNN

Портреты экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были убраны из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне.
ИА Красная Весна 02:13
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Общество

В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку

Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Армия и оружие

Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста

«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
ФАН вчера в 14:59
21
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости вчера в 05:32
5
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
52
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,2K
Происшествия

В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
7
Космос

Редкая комета Neowise приближается к Земле

Искусственный свет может помешать увидеть комету C/2020 F3 Neowise. Разглядеть комету отчетливее смогут жители южной части России.
Ореанда-Новости вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
1,8K
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

Невские Новости вчера в 18:18
2
Здоровье

Опасным продуктом для гипертоников назвали ученые картофель

Live24 вчера в 00:53
18
Происшествия

В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19

Сто четырнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 146 человек, скончались еще трое, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:18
1
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
10
Технологии

МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики

Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 08:32
3
Гаджеты

Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов

В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com вчера в 09:47
15
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 16 июля в 10:56
1
Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Nissan представил новый недорогой кроссовер Magnite, предназначенный для развивающихся стран.
Новые автомобили вчера в 11:39
19
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки.
The GEEK вчера в 05:53
6
Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru вчера в 08:00
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