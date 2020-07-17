Политика
Российская газетаЛидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Обсуждения длились около 12 часов, сообщает ТАСС.
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
За сутки заболел еще 201 человек 201 человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за прошедшие сутки, сообщают в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.
АМИТЕЛ 02:08
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Портреты президентов Клинтона и Буша исчезли из фойе Белого дома — CNN
Портреты экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были убраны из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне.
ИА Красная Весна 02:13
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Армия и оружие
Киевский эксперт дал 36 часов на уничтожение Керченского моста
«В случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка ВС РФ, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят», — заявил Михаил Гончар.
ФАН вчера в 14:59
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости вчера в 05:32
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19
Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
Космос
Редкая комета Neowise приближается к Земле
Искусственный свет может помешать увидеть комету C/2020 F3 Neowise. Разглядеть комету отчетливее смогут жители южной части России.
Ореанда-Новости вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости вчера в 18:18
Здоровье
Опасным продуктом для гипертоников назвали ученые картофель
Live24 вчера в 00:53
Происшествия
В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19
Сто четырнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 146 человек, скончались еще трое, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:18
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 08:32
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com вчера в 09:47
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news 16 июля в 10:56
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Nissan представил новый недорогой кроссовер Magnite, предназначенный для развивающихся стран.
Новые автомобили вчера в 11:39
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки.
The GEEK вчера в 05:53
Музыка
Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов
Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru вчера в 08:00