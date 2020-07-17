Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Обсуждения длились около 12 часов, сообщает ТАСС.

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

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