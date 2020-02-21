Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более €70 млрд взносов после выхода Великобритании из состава ЕС. Работа внеочередного саммита будет возобновлена в пятницу утром.

Лидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

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