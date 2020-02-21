Политика

ТАССТАССЛидеры ЕС не достигли сделки по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли пока достичь соглашения по семилетнему бюджету сообщества, которое лишилось более €70 млрд взносов после выхода Великобритании из состава ЕС. Работа внеочередного саммита будет возобновлена в пятницу утром.
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Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

Газета.Ruвчера в 21:05

Лидеры ЕС возобновят переговоры по долгосрочному бюджету

ПРАЙМвчера в 21:38

Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз

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Российская газетавчера в 11:35

Страны ЕС не договорились по бюджету, но сделали заявление по Сирии

Взгляд.рувчера в 19:52

Проблема бюджетной дыры после Brexit: главы ЕC проведут экстренный саммит

Вести.Ru19 февраля в 23:50
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Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
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Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой развернуть на южной границе Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
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Astera 19 февраля в 12:03
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На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
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Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
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Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей

Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
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Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» до конца карьеры

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Политика

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Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
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Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
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Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили

Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
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ToDay News Ufa вчера в 04:16
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Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%

По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
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О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
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Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний

Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».
РБК вчера в 23:32
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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

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Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
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Несмотря на довольно тяжелые лыжные ботинки, мальчик двигается энергично и не без грации. За его спиной Лиза разговаривает с инструктором.
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