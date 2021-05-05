Лидеры ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите 8 мая
Лидеры 27 стран ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите в Порту (Португалия) 8 мая. Повестка саммита содержится в опубликованном в среду письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества с приглашением на встречу.В источнике
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Чехия вынесет свои подозрения по Врбетице в отношении России на неформальный саммит ЕС
Чехия намерена вынести свои подозрения в адрес России по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который пройдет 8 мая в Порту (Португалия). Об этом сообщил в среду журналистам дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС5 мая в 11:35
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Чехия вынесет свои подозрения по делу о Врбетице в отношении России на неофициальный саммит ЕС
Комсомольская правда5 мая в 11:29
Подозрения по Врбетице в отношении РФ обсудят на неформальном саммите Евросоюза
Национальная служба новостей5 мая в 11:50
Чехия вынесет свои подозрения по Врбетице на неформальный саммит ЕС
Московский Комсомолец5 мая в 11:15