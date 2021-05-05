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Лидеры ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите 8 мая

Лидеры 27 стран ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите в Порту (Португалия) 8 мая. Повестка саммита содержится в опубликованном в среду письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества с приглашением на встречу.В источнике
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Московский Комсомолец

С чего всё началось

Чехия вынесет свои подозрения по Врбетице в отношении России на неформальный саммит ЕС

Чехия намерена вынести свои подозрения в адрес России по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который пройдет 8 мая в Порту (Португалия). Об этом сообщил в среду журналистам дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС5 мая в 11:35

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Лидеры стран ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите в Порту 8 мая

Эхо Москвы5 мая в 18:09

Лидеры ЕС не планируют обсуждать отношения с Россией на неформальном саммите 8 мая

ТАСС5 мая в 14:53

Чехия вынесет свои подозрения по делу о Врбетице в отношении России на неофициальный саммит ЕС

Комсомольская правда5 мая в 11:29

Подозрения по Врбетице в отношении РФ обсудят на неформальном саммите Евросоюза

Национальная служба новостей5 мая в 11:50

Чехия вынесет подозрения в адрес России на неформальный саммит ЕС

Lenta.ru5 мая в 11:47

Чехия обсудит подозрения в отношении России на саммите ЕС

URA.Ru5 мая в 12:37

Чехия вынесет свои подозрения по Врбетице на неформальный саммит ЕС

Московский Комсомолец5 мая в 11:15
Интересное

В РПЛ подвели итоги проверки по жалобе «Локомотива» на «Зенит»

Российская Премьер-Лига (РПЛ) рассказала о результатах проверки после жалобы "Локомотива" на неуважительное отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с "Зенитом", в котором питерцы победили 6:1 и досрочно стали чемпионами.
Газета.Ru10:44