Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии. Хорошая новость в том, что все согласны принять общие ответные меры.

Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики

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