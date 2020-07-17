Политика
Российская газетаЛидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики
Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе впервые на первый очный саммит за несколько месяцев для согласования пакета мер по восстановлению экономики после пандемии. Хорошая новость в том, что все согласны принять общие ответные меры.
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Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Футбол
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Алавеса», «Реал» против «Леганеса», «Атлетико» примет «Сосьедад»
В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» сыграет на выезде с «Алавесом», «Реал» – с «Леганесом», а «Атлетико» примет «Сосьедад».
Sports.ru 02:52
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 03:37
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Происшествия
Прокуратура проверит поломку аттракциона «Веселых горок» в Челнах
Реальное время 05:13
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Общество
Мишустин утвердил программу развития индустрии детских товаров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» для развития индустрии детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
РБК 05:20
Спорт
40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
RT на русском 00:20
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Автоспорт
Россиянин Роберт Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2»
Телеканал 360° вчера в 15:20
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Происшествия
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
Kursk.com 04:33
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Происшествия
Стала известна причина взрыва газа в многоэтажке на Автозаводе
Руководитель СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин рассказал телекомпании «Волга», что ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединяющего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже.
Нижний Новгород on-line 05:25
Автоспорт
В Racing Point задумались об использовании командных приказов в гонке
Лэнс Стролл и Серхио Перес уступили в субботней сессии Гран При Венгрии лишь соперникам из Mercedes и начнут гонку со второго ряда.
Motorsport.com Россия вчера в 15:03
Игры
Microsoft показала, как будут выглядеть коробки с играми для Xbox Series X
Пользователи, желавшие увидеть обновлённые коробки для дисков для Xbox Series X, уже могут это сделать на примере Dirt 5. На изображении видно, что, в отличие от Sony и её PlayStation, в случае с кросс-платформенными релизами Microsoft не будет печатать отдельные диски для Xbox One и XSX.
Чемпионат 05:31
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30