Коронавирус
ПрофильЛидеры ЕС поддержали введение запрета на въезд в Евросоюз
Лидеры европейских стран поддержали предложение Еврокомиссии о введении запрета на въезд в ЕС на срок до 30 дней. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ начнет исполнение рекомендации немедленно, информирует Der Spiegel.
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Политика
В ЕАЭС оценили готовность к единому роумингу, валюте и рынку нефти
Оценивая возможность создания единого энергетического рынка и рынка энергоносителей, Мясникович выразил уверенность в том, что к этому все равно придет.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель
Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно
Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл может уйти из стана самого титулованного клуба мира бесплатно.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери
Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Общество
Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус
По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова показала свою защиту от коронавируса
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова показала свои методы борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию
Здоровье
Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области
Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Здоровье
В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом
Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
Политика
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Перламутровый Redmi K30 Pro впервые показался на официальном рендере
Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новое официальное изображение флагманского смартфона Redmi K30 Pro в еще одном официальном цвете.
Общество
Выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса COVID-19 россиянин рассказал о своем лечении и о нахождении в больнице.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Общество
Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.