Коронавирус

ПрофильПрофильЛидеры ЕС поддержали введение запрета на въезд в Евросоюз

Лидеры европейских стран поддержали предложение Еврокомиссии о введении запрета на въезд в ЕС на срок до 30 дней. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ начнет исполнение рекомендации немедленно, информирует Der Spiegel.
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ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

РБКвчера в 17:21

Лидеры ЕС договорились координировать эвакуцию европейцев из-за рубежа

РИА Новостивчера в 15:25

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Lenta.ruвчера в 15:08

Глава МВД ФРГ распорядился ввести ограничения на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

ТАССвчера в 16:02

Евросоюз запретил въезд граждан из других стран

Известиявчера в 14:31

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 15:12

Меркель: В ЕС договорились ввести 30-дневный запрет на въезд

РЕН ТВвчера в 15:19
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Политика

В ЕАЭС оценили готовность к единому роумингу, валюте и рынку нефти

Оценивая возможность создания единого энергетического рынка и рынка энергоносителей, Мясникович выразил уверенность в том, что к этому все равно придет.
РБК 00:00
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК вчера в 17:21
Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру вчера в 14:22
Футбол

Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл может уйти из стана самого титулованного клуба мира бесплатно.
Газета.Ru вчера в 17:41
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери

Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Kleo.ru вчера в 08:19
Общество

Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус

По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Интерфакс - Россия вчера в 21:11
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Политика

В Госдуме оценили первые шесть лет нахождения Крыма в составе России

РИА Новости 01:20
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Обнаженная Анастасия Волочкова показала свою защиту от коронавируса

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова показала свои методы борьбы с коронавирусом.
OAnews вчера в 11:11
Здоровье

Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию

Новые Известия 15 марта в 05:08
Здоровье

Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Политика

Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Lenta.ru вчера в 05:12
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 16 марта в 07:59
Гаджеты

Перламутровый Redmi K30 Pro впервые показался на официальном рендере

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новое официальное изображение флагманского смартфона Redmi K30 Pro в еще одном официальном цвете.
iXBT.com 00:31
Общество

Выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса COVID-19 россиянин рассказал о своем лечении и о нахождении в больнице.
vtomske.ru 01:17
Спорт

МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
ProstoProSport вчера в 11:06
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 16 марта в 02:59
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС вчера в 13:58
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
АБН 00:48
Наука

Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами

Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
HotGeo вчера в 22:00
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