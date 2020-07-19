Политика
РИА НовостиЛидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
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Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
НТВ вчера в 00:50
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 16:42
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Здоровье
В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в комментарии RT оценил статистику распространенности ожирения в российских регионах.
РИА Новости 03:26
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 16 июля в 14:16
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Общество
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Общество
В России от коронавируса вылечились более 550 тыс. человек
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции вылечились 3481 человек, общее число вылечившихся достигло 550 344.
Известия 03:47
Общество
В Петербурге коронавирус подтвердился ещё у 202 человек
В воскресенье, 19 июля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге зафиксировали 202 случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:15
Баскетбол
ЦСКА не стал продлевать контракт с Ховардом Сент-Росом
ЦСКА не стал продлевать контракт с форвардом Ховардом Сент-Росом (29 лет, 200 см), воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении, сообщает официальный сайт клуба.
Sports.ru 02:18
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news 17 июля в 04:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Армия и оружие
В США одобрили продажу Украине 16 катеров за миллиард гривен каждый
Несмотря на выраженную благодарность политика, стоит отметить, что по бюджету Украины такие дары ударят не слабо: цена судов составит шестьсот миллионов долларов, или же порядка шестнадцати миллиардов гривен.
Территория новостей вчера в 12:30
Общество
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева назвала свой брак «чудовищной» ошибкой молодости
Лазарева отметила, что смогла поправить эту ошибку спустя десять лет. Сейчас актриса счастлива в браке.
Политическая Экспертиза вчера в 09:21
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Армия и оружие
Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
ПолитРоссия вчера в 03:32
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
Футбол
«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу
"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт вчера в 17:48
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости вчера в 08:05
Единоборства
Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
Газета.Ru 03:48
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539
Говорит Москва 02:22
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
Известия 02:53