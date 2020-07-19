Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.

Политика Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия. 193

Футбол Арсенал — Манчестер Сити 2:0 «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии сезона-2019/20.

Здоровье В Минздраве объяснили статистику распространенности ожирения в России Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в комментарии RT оценил статистику распространенности ожирения в российских регионах.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 102

Политика Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике. 15

Общество Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19 Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 174

Общество В Петербурге коронавирус подтвердился ещё у 202 человек В воскресенье, 19 июля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге зафиксировали 202 случая заболевания коронавирусом.

Баскетбол ЦСКА не стал продлевать контракт с Ховардом Сент-Росом ЦСКА не стал продлевать контракт с форвардом Ховардом Сент-Росом (29 лет, 200 см), воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении, сообщает официальный сайт клуба.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,7K

Общество Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 464

Политика Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.

Общество Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 334

Политика Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда. 141