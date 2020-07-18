Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.