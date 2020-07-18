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РИА Новости
РИА Новости

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.В источнике
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Эхо Москвы

В Брюсселе сегодня должен возобновиться саммит Евросоюза

Эхо Москвы02:32
RT на русском

Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда

RT на русском21:08
Вести.Ru

Участники саммита ЕС не смогли согласовать план восстановления экономики после пандемии

Вести.Ru19:13
РБК

Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

РБК19:32
ИА Красная Весна

Лидеры стран Евросоюза сделали перерыв в переговорах об антикризисном фонде

ИА Красная Весна21:32
REGNUM

Главы стран ЕС вновь не смогли договориться по бюджету

REGNUM18:05
ТАСС

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

ТАСС17:21
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Тренер погибшей фигуристки Александровской сообщил о ее болезни

Андрей Хекало, тренер погибшей в субботу чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской, заявил, что в январе у 20-летней спортсменки произошел приступ эпилепсии.
Sport.rbc.ruвчера в 10:00
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Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие в рамках президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании.
Интерфакс01:47
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Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.comвчера в 15:12
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