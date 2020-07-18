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РИА Новости
РИА Новости

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.В источнике
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Известия

Лидеры ЕС не достигли договоренностей во второй день саммита

Известия17:50
РБК

Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

РБК19:32
Газета.Ru

Европа снова не смогла договориться по бюджету

Газета.Ru17:36
RT на русском

Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда

RT на русском21:08
ИА Красная Весна

Лидеры стран Евросоюза сделали перерыв в переговорах об антикризисном фонде

ИА Красная Весна21:32
REGNUM

Главы стран ЕС вновь не смогли договориться по бюджету

REGNUM18:05
ТАСС

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

ТАСС17:21
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WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБКвчера в 16:22
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С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Веснавчера в 16:51
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Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов16 июля в 12:01
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