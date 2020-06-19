Политика

ТАССТАССЛидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из стран сообщества.
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