Политика
ТАССЛидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из стран сообщества.
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Общество
Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, скончавшийся от пневмонии, будет похоронен в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости 03:49
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 12:57
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова
Популярный блогер из Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов был задержан в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 11:32
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ 17 июня в 03:56
Футбол
Бабаев: сделка с ВЭБ — оптимальный выход для ЦСКА
Сделка с госкорпорацией ВЭБ.РФ является оптимальным выходом для ЦСКА, других мнений быть не может, сказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев.
РИА Новости 10:38
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Общество
В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании
В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41
Общество
Компания BMW сократит 6 тыс. рабочих
Известно, что компания BMW собирается сократить порядка 6 тысячи рабочих мест.
32CARS.ru 15:24
Экономика
Росстат: дном кризиса оказался май, а не апрель
Как сообщается, Росстат позже приведет динамику падения ряда платных услуг, но в апреле основное снижение показателей отмечено в сфере бытовых и транспортных услуг, общий объем которых сократился на 64%.
Новые Известия 14:01
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Политика
Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне
Владимира Путина уличили в использовании ненастоящей цитаты Гитлера в статье о Второй мировой войне.
Эхо Москвы 15:03
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Футбол
Олег Терехин: «Главный тренер «Сочи» должен был тормознуть команду — для чего это избиение младенцев?»
Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин считает, что «Сочи» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (10:1) повел себя не по-джентльменски.
Матч ТВ 15:21