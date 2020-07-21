Общество
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Политика
Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне
Российская газета 05:59
Общество
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
Политика
Глава МИД Ирана передал послание Роухани Путину
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание иранского президента Хасана Роухани президенту России Владимиру Путину, рассказал Лавров.
Газета.Ru 11:57
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Футбол
Хадсон-Одои может уйти из «Челси» из-за нехватки игрового времени
Как пишет Sky Sports, игрока не устраивает то количество игрового времени, что он получает в «Челси».
Sports.ru 11:39
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Вести.Ru вчера в 08:38
Политика
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России.
Peterburg2.ru 09:46
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Концерн "АвтоВАЗ" сообщил о начале продаж обновленного внедорожника Lada Niva.
Новые автомобили 10:54
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Футбол
Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги.
Газета.Ru 11:31
Наука
Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле
Японские специалисты узнали, что большая часть или абсолютно все запасы воды на нашей планете могли появиться по причине разложения сложных органических молекул в самые первые эпохи существования Земли.
ToDay News Ufa 19 июля в 05:37
Армия и оружие
Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции
Греция привела в повышенную готовность свои вооруженные силы из-за планов Турции по исследованиях неподалеку от острова Кастелоризо, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:59
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com 09:05
Гаджеты
Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально
Megaobzor.com 11:07
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна вчера в 15:15
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31