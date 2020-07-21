с чего всё началось

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Происшествия Захвативший заложников в Луцке отпустил трех человек Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в украинском городе Луцк, согласился отпустить трех заложников, сообщил в своем Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко. 37

Общество В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц. 2

Политика Помпео анонсировал санкции в отношении главы верховного суда Венесуэлы США вводят санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса за его причастность к коррупции.

Политика Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. 1K

Происшествия СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции» Следственный комитет России решил отменить заключение под стражу администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.

Общество Захватчик автобуса в Луцке задержан Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош задержан. У автобуса с заложниками произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей.

Общество Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году. 103

Политика Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей 20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. 667

Игры Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли. 12

Происшествия Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. 1

Автоспорт Тодт ответил раскритиковавшему меры по борьбе с расизмом Хэмилтону Руководитель FIA Жан Тодт отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который раскритиковал меры по борьбе с расизмом, которые предпринимают в Формуле-1, передает портал GrandPX. 1

Футбол Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС. 101

Общество В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 1,5K

Общество Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.

Гаджеты AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000 Процессоры AMD Ryzen 4000 основаны на архитектуре Zen 2, выполнены по норме 7 нм техпроцесса, а также оснащены интегрированной графикой AMD Radeon, мощность которых находится на уровне начальных дискретных решений Nvidia. 5