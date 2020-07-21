Общество
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.Lenta.ru00:07
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Политика
Главная соперница Лукашенко на предстоящих выборах С. Тихановская первый раз выступила на государственном телевидении
Главная соперница Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская первый раз выступила на государственном телевидении.
Эхо Москвы 16:04
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке отпустил трех человек
Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в украинском городе Луцк, согласился отпустить трех заложников, сообщил в своем Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Rambler News Service 13:54
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
Общество
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости 09:50
Политика
Помпео анонсировал санкции в отношении главы верховного суда Венесуэлы
США вводят санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса за его причастность к коррупции.
Известия 15:49
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Ведомости 15:07
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму
Москва, 21 июля 2020, 11:27 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».
REGNUM 04:27
Происшествия
СКР решил освободить администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет России решил отменить заключение под стражу администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.
Ведомости вчера в 09:05
Общество
Захватчик автобуса в Луцке задержан
Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош задержан. У автобуса с заложниками произошёл взрыв, после чего из него стали выпускать людей.
RT на русском 14:50
Общество
Петербургский суд опроверг штраф Мадонны в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter заявила, что российские чиновники оштрафовали ее на один миллион долларов за поддержку ЛГБТК+ во время выступления в Санкт-Петербурге в 2012 году.
Газета.Ru 14:14
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
Игры
Для консоли Xbox Series X создадут несколько эксклюзивных игр
Ранее в сети появилась информация о том, что переход с Xbox One на Xbox Series X будет плавным, поскольку разработчики игр будут выпускать свои продукты сразу для двух версий консоли.
Goroday.ru вчера в 17:23
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Автоспорт
Тодт ответил раскритиковавшему меры по борьбе с расизмом Хэмилтону
Руководитель FIA Жан Тодт отреагировал на слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который раскритиковал меры по борьбе с расизмом, которые предпринимают в Формуле-1, передает портал GrandPX.
ProstoProSport 05:47
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Армия и оружие
Украинская бронемашина «Дозор-Б» принята на вооружение ВСУ
Украинскую тактическую боевую колесную машину (ТБКМ) "Дозор-Б" приняли на вооружение ВС Украины.
Военное обозрение 05:20
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой приняли участие военные, уже готова.
ToDay News Ufa 08:48
Общество
В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:06
Общество
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Общество
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Гаджеты
AMD представила мощные процессоры Ryzen 4000
Процессоры AMD Ryzen 4000 основаны на архитектуре Zen 2, выполнены по норме 7 нм техпроцесса, а также оснащены интегрированной графикой AMD Radeon, мощность которых находится на уровне начальных дискретных решений Nvidia.
The GEEK 15:15
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял развод с Кристиной Асмус в центре Петербурга
Комик Гарик Харламов высмеял объявление о разводе с актрисой Кристиной Асмус в центре Петербурга.
Peterburg2.ru 14:43
Авто
Интерьер паркетника Hyundai Tucson выделится в ряду марки
На форуме WorldScoop появился скетч интерьера нового Hyundai Tucson.
Новые автомобили 12:04
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08