Общество
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Происшествия
Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону
Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Кино
HBO начал работу над приквелом «Игры престолов»
Телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
News.ru 08:58
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Политика
Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов отказался от зарплаты в 1 млн рублей
Звезда сериала «Сваты» актёр Фёдор Добронравов отказался от зарплаты в 1 млн рублей, которую ему предлагал Театр сатиры.
Секрет фирмы 09:35
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Политика
Дегтярев оценил возможность участия в выборах главы Хабаровского края
Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
Политика Сегодня 09:44
Политика
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России
Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России.
Peterburg2.ru 09:46
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Армия и оружие
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Энергетика
Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос
Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 08:10
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Футбол
В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд
В следующем розыгрыше чемпионата России примут участие 16 команд.
Metaratings 09:52
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
РИА Новости 10:29
Путешествия
Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха
Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Кино
Летний кинотеатр откроется 1 августа в Парке Горького
Москва 24 08:00