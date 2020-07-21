Общество

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Новости на «России 24». Затянувшийся саммит: ЕС согласовал бюджет до 2027 года

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Общество

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Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
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Вопрос участия в выборах губернатора Хабаровского края пока не рассматривается, заявил врио главы региона Михаил Дегтярев.
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Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России

Единые электронные визы для иностранных туристов появятся в России.
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Политика

В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
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Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
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Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
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Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос

Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов.
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

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В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд

В следующем розыгрыше чемпионата России примут участие 16 команд.
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Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

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Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
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14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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