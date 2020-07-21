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Кино HBO начал работу над приквелом «Игры престолов» Телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. 2

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Политика Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР. 2

Политика В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.

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Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 45

Происшествия На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. 200