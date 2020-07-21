Общество
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду
Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.
Rambler News Service 12:31
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Футбол
Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги.
Газета.Ru 11:31
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру вчера в 08:48
Общество
Инфекционист ФМБА оценил вероятность новой вспышки коронавируса
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявил, что коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней, массовых заражений не случится.
Городовой 13:10
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Лукашенко призвал белорусов походить босиком по росе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан походить босиком по росе, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 12:51
Авто
«АвтоВаз» вернул в продажу внедорожники Niva под маркой Lada
В конце прошлого года «АвтоВаз» выкупил у американцев их долю в СП и вернул свой бренд.
62инфо 08:46
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Авто
Компания Toyota представила обновленный логотип
Эмблема корпорации стала двухмерной. Японский автопроизводитель Toyota презентовал обновленный логотип. Эмблема компании стала двухмерным.
NewInform 10:50
Наука
Ученые из Шотландии раскрыли секрет генетического бессмертия
Сотрудникам Эдинбургского университета удалось определить ключевую роль белка SPOCD1 в вопросе защиты сперматозоидов от повреждений на ранних стадиях развития эмбриона и, как следствие, в обеспечении непрерывности передачи наследственной информации из поколения в поколение, ключевая.
Evo-rus.com 09:14
Политика
США хотят создать коалицию для противодействия Китаю
Вашингтон намерен создать глобальную коалицию для противодействия китайской угрозе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 12:53
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Общество
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Певица Мадонна рассказала в твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад.
РИА Новости 09:15
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
Игры
Для канала The CW разрабатывают сериал по рассказу Стивена Кинга
Канал The CW решил подключиться к череде свежих экранизаций Стивена Кинга, взявшись за его рассказ «Откровения Бекки Полсон».
Игромания.ру 12:21
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Культура
Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом
Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом.
Известия 10:20
Происшествия
Поджог не был причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте не был поджог, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе выступления в Национальном собрании.
Газета.Ru 13:07
Общество
В Саратовской области продлили ограничительные меры
Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 12:15