Общество

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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