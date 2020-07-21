Общество
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке открыл стрельбу
Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, совершил два выстрела в сторону правоохранителей.
Свободная Пресса 07:10
Авто
Представлен новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400
Полностью электрический прототип базируется на новом Ford Mustang Mach-E и обладает мощностью 1 400 л.с. Новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400 — это сильно модифицированная версия нового внедорожника Ford, предназначенная только для треков, созданная в сотрудничестве с американским специалистом по тюнингу RTR.
Avtovesti.com 06:30
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
ToDay News Ufa 09:12
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Культура
Звезда «Интернов» работает в Лондоне официантом
Актер Дмитрий Шаракоис, известность которому принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны", оказывается, уже почти год живет в Лондоне.
Вести.Ru 09:09
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля
Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
РИА Новости 09:39
Экономика
На Кубани бизнесу субсидируют переход на интернет-торговлю
В Краснодарском крае предприниматели смогут вернуть 100% средств, затраченных на переход на интернет-торговлю.
Деловая газета. Юг 09:38
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
РИА Новости 07:08
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Гаджеты
Samsung выпустит бюджетный смартфон Galaxy M31s 30 июля
Южнокорейский производитель техники Samsung представит бюджетный смартфон Galaxy M31s с энергоемкой батареей на 6000 мАч уже 30 июля.
NewInform вчера в 05:09
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Здоровье
В Мурманской области бесплатно выдают два противовирусных препарата
20 июля врачи на дому посетили 469 пациентов с коронавирусом и более 300 заболевших ОРВИ.
Аргументы и Факты - Мурманск 07:18
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Вести.Ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Раскрыта причина скандального ухода Добронравова из Театра сатиры
Артист Федор Добронравов ушел из Театра сатиры, когда ему понизили зарплату из-за постоянных гастролей и участия в сторонних проектах.
Lenta.ru 08:31
Экономика
Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
RT на русском 09:16
Политика
Эрдоган пообещал сохранять турецкое присутствие в Сирии
В марте президент Сирии Башар Асад высказал мнение, почему, на его взгляд, турецкий лидер решился на активные действия в САР.
RT на русском 10:05
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Общество
Вирусолог объяснил происхождение сыпи при коронавирусе
Lenta.ru 18 июля в 11:50
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти на Сахалине из-за сделки ОПЕК+
«Роснефть» из-за сделки ОПЕК+ временно ограничила добычу нефти на участках своего дочернего предприятия на Сахалине — «Сахалинморнефтегаза», сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 08:51
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 05:30
Здоровье
Нарушения при лечении коронавируса выявили в Свердловской области
В Свердловской области выявили грубые нарушения в организации и оказании медпомощи ковидным пациентам.
Kursk.com 09:59