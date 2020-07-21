Общество
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Гаджеты
IPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США
Оказалось, что американцы в отчётный период чаще всего отдавали предпочтение бюджетному смартфону iPhone SE. iPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США по итогам продаж во втором квартале 2020 года.
Astera 13:52
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
РИА Новости 08:45
Футбол
Игроки ФК «Тамбов» обратились в суд из-за долгов по зарплате
Онлайн Тамбов.ру вчера в 10:00
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 05:30
Футбол
«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Общество
Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей
Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток 08:07
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Здоровье
Названо число нулевых пациентов с коронавирусом в России
В период февраль-март в Россию прибыли зараженные из Европы, которые завезли разнородный вирус.
Evo-rus.com 08:06
Происшествия
Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте
Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
РИА Новости 13:38
Игры
К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию
Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.
Игромания.ру 11:44
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Киберспорт
Risk of Rain 2 покидает ранний доступ Steam 11 августа
Студия Hopoo Games объявила дату релиза кооперативного рогалика Risk of Rain 2. Как и было запланировано, игра покинет ранний доступ Steam 11 августа: в этот день выйдет патч, обновляющий её до версии 1.0.
Игромания.ру 12:54
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33