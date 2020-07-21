Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Гаджеты IPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США Оказалось, что американцы в отчётный период чаще всего отдавали предпочтение бюджетному смартфону iPhone SE. iPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США по итогам продаж во втором квартале 2020 года. 30

Футбол Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России "Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 25

Здоровье Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки. 15

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 674

Футбол «Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 138

Общество Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным. 38

Происшествия Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте Признаков, подтверждающих версию о поджоге в соборе Нанта, пока нет, пожар может иметь случайный характер, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Игры К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 87

Киберспорт Risk of Rain 2 покидает ранний доступ Steam 11 августа Студия Hopoo Games объявила дату релиза кооперативного рогалика Risk of Rain 2. Как и было запланировано, игра покинет ранний доступ Steam 11 августа: в этот день выйдет патч, обновляющий её до версии 1.0.