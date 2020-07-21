Общество

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter
, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов.
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