с чего всё началось

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Общество Захвативший заложников в Луцке опубликовал в соцсети свои требования Мужчина, захвативший утром во вторник автобус с порядка 20 пассажирами в украинском Луцке, опубликовал свои требования в Twitter и на YouTube. 15

Религия День Казанской Божией матери отмечают 21 июля День Казанской иконы Божией Матери празднуют дважды в год: летом — 21 июля — в память явления иконы в Казани, и 4 ноября — в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов. 8

Экономика Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.

Общество Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста По мнению главы Института свободы Федора Бирюкова, графа об обязанности детей заботиться о родителях может подразумевать потенциальное повышение пенсионного возраста. 209

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,2K

Происшествия Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин. 211

Общество Абхазия назвала условие приема российских туристов В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. 138

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 464

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово». 79

Экономика Последствия деноминации рубля для России названы Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия. 28

Здоровье Назван простой продукт, помогающий сбросить вес Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее. 17

Политика Путин объявил благодарность экс-руководителю администрации Игнатьева Президент России Владимир Путин объявил благодарность бывшему руководителю администрации главы Чувашии Юрию Васильеву.