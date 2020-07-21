Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

РЕН ТВвчера в 23:50

Европа согласовала план спасения экономики

Lenta.ru00:07

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

Интерфакс00:06

Евросовет согласовал фонд восстановления и многолетний финансовый план

РИА Новостивчера в 23:52

Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Вести.Ru00:30

Страны ЕС пришли к соглашению по бюджету

Газета.Ruвчера в 23:56

Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

ТАСС00:19
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
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Экономика

Эксперт предупредил о деноминации с девальвацией в августе

Как сообщает ToDay News Ufa, Россия столкнется с девальвацией и деноминацией рубля из-за нескольких причин.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
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Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова.
Lenta.ru 00:24
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Кино

Сиквел «Поезд в Пусан» побил кассовый рекорд с начала пандемии

ИА Красная Весна вчера в 15:52
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Транспорт

Названа стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва–Казань

Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что стоимость проезда по трассе М-12 Москва–Казань составит около 1600 рублей.
Известия вчера в 23:58
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Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
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Спорт

С шестом через границу. Из России сбежал легкоатлет-рекордсмен

Бардак в российской легкой атлетике привёл к первому официальному побегу спортсмена в другую страну.
Аргументы и Факты 19 июля в 19:52
Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science вчера в 05:51
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Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru вчера в 17:42
Гаджеты

Nokia готовит новый бюджетный смартфон

Финская компания HMD Global, которой принадлежит мобильное подразделение Nokia, готовит к выпуску новый бюджетный смартфон.
Ридус вчера в 12:56
Общество

Паводок может подтопить на этой неделе мосты и дороги в шести регионах

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют на этой неделе подтопление мостов и автомобильных дорог на территории шести регионов страны из-за сильного дождевого паводка.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

В Москве трансгендерную активистку арестовали на 14 суток и отправили в спецприемник для мужчин

Участницу одиночных пикетов у Госдумы против поправок в Семейный кодекс признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции.
Эхо Москвы вчера в 21:07
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Футбол

Глушаков одобрил поступок Ещенко после матча с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков одобрил поступок защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который вышел в провокационной футболке после матча полуфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).
Metaratings вчера в 11:01
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Финансы

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат июля и на фоне развернувшейся вверх нефти.
Интерфакс вчера в 13:06
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Экономика

В Казахстане предложили выплатить вместо пособия 10% пенсионных накоплений

Часть пенсионных накоплений предложил выплатить вместо пособия гражданам Казахстана глава Общественного совета Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Евгений Сейпульник.
ИА Красная Весна вчера в 08:58
Происшествия

В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка, вызванного обильными осадками, на территории города Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС.
РБК вчера в 19:18
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС вчера в 16:43
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Наука

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
Lenta.ru вчера в 18:22
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Общество

Новости на «России 24». Коронавирус в мире: ситуация тревожная

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США стремительно приближается к 4 миллионам.
Вести.Ru вчера в 23:51
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Глава китайского МИДа Ван И раскритиковал внешнюю политику США во время телефонной беседы со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Деловое.ТВ 18 июля в 04:29
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Киберспорт

Бета Mortal Shell привлекла больше 350 тысяч игроков

В начале этого месяца из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry открыли бету PC-версии Mortal Shell для всех желающих.
Игромания.ру вчера в 03:17
Общество

Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
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